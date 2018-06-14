FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

Dolar 4,6820 liradan, avro 5,5230 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6820 liradan, avro 5,5230 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,6800 liradan alınan dolar, 4,6820 liradan satılıyor. 5,5210 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5230 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4790 lira olmuştu.

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