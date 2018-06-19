Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,7360 liradan, avro 5,5070 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,7300 liradan alınan dolar, 4,7360 liradan satılıyor. 5,5050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7190 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4800 lira olmuştu.
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