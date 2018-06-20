Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,7470 liradan, avro 5,4970 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,7450 liradan alınan dolar, 4,7470 liradan satılıyor. 5,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7500 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4970 lira olmuştu.
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