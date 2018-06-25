Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5830 liradan, avro 5,3360 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5810 liradan alınan dolar, 4,5830 liradan satılıyor. 5,3340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3360 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4720 lira olmuştu.
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