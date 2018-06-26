Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6670 liradan, avro 5,4670 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,6650 liradan alınan dolar, 4,6670 liradan satılıyor. 5,4650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6850 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4730 lira olmuştu.
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