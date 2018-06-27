Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6230 liradan, avro 5,3900 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,6210 liradan alınan dolar, 4,6230 liradan satılıyor. 5,3880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6420 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4110 lira olmuştu.
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