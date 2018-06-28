FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

Dolar 4,6230 liradan, avro 5,3500 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6230 liradan, avro 5,3500 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,6210 liradan alınan dolar, 4,6230 liradan satılıyor. 5,3480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3500 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6010 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3400 lira olmuştu.

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