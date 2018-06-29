Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5760 liradan, avro 5,3320 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5740 liradan alınan dolar, 4,5760 liradan satılıyor. 5,3300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3180 lira olmuştu.
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