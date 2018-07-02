FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

Dolar 4,6120 liradan, avro 5,3740 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6120 liradan, avro 5,3740 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,6100 liradan alınan dolar, 4,6120 liradan satılıyor. 5,3720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3740 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,5890 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3410 lira olmuştu.

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döviz Serbest Piyasa

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