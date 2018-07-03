Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6240 liradan, avro 5,3800 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,6220 liradan alınan dolar, 4,6240 liradan satılıyor. 5,3780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6230 lira, avronun satış fiyatı ise 5,3700 lira olmuştu.
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