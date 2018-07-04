Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,6750 liradan, avro 5,4570 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,6730 liradan alınan dolar, 4,6750 liradan satılıyor. 5,4550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4570 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6780 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4540 lira olmuştu.
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