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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

Dolar 4,5970 liradan, avro 5,3870 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5970 liradan, avro 5,3870 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,5950 liradan alınan dolar, 4,5970 liradan satılıyor. 5,3850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3870 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6110 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4000 lira olmuştu.

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