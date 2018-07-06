Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,5970 liradan, avro 5,3870 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,5950 liradan alınan dolar, 4,5970 liradan satılıyor. 5,3850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,3870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6110 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4000 lira olmuştu.
Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek
Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum