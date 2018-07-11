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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Dolar 4,7180 liradan, avro 5,5350 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,7180 liradan, avro 5,5350 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,7160 liradan alınan dolar, 4,7180 liradan satılıyor. 5,5330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5350 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6990 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5020 lira olmuştu.

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