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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

Dolar 4,8240 liradan, avro 5,6280 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8240 liradan, avro 5,6280 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,8220 liradan alınan dolar, 4,8240 liradan satılıyor. 5,6260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6280 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6710 lira olmuştu.

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