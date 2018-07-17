Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8450 liradan, avro 5,6780 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8430 liradan alınan dolar, 4,8450 liradan satılıyor. 5,6760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6780 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 4,8390 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6720 lira olmuştu.
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
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