Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8100 liradan, avro 5,5960 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8080 liradan alınan dolar, 4,8100 liradan satılıyor. 5,5940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5960 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 4,8140 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6310 lira olmuştu.
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