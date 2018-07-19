Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8070 liradan, avro 5,5980 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8050 liradan alınan dolar, 4,8070 liradan satılıyor. 5,5960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5980 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 4,8180 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6060 lira olmuştu.
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