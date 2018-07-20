Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8200 liradan, avro 5,6250 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8180 liradan alınan dolar, 4,8200 liradan satılıyor. 5,6230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8310 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6090 lira olmuştu.
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