Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,7660 liradan, avro 5,5920 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,7640 liradan alınan dolar, 4,7660 liradan satılıyor. 5,5900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5920 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7810 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6070 lira olmuştu.
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