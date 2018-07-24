Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,7550 liradan, avro 5,5530 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,7530 liradan alınan dolar, 4,7550 liradan satılıyor. 5,5510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5530 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7420 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5520 lira olmuştu.
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