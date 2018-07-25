Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8590 liradan, avro 5,6800 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8570 liradan alınan dolar, 4,8590 liradan satılıyor. 5,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7090 lira olmuştu.
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