FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Dolar 4,8150 liradan, avro 5,6580 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8150 liradan, avro 5,6580 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,8130 liradan alınan dolar, 4,8150 liradan satılıyor. 5,6560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8350 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6570 lira olmuştu.

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