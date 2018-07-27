Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8600 liradan, avro 5,6620 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8580 liradan alınan dolar, 4,8600 liradan satılıyor. 5,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8170 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6330 lira olmuştu.
Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Okuyucu Yorumları 0 yorum