Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,8920 liradan, avro 5,7320 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8900 liradan alınan dolar, 4,8920 liradan satılıyor. 5,7300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,7320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7200 lira olmuştu.
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