Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,9850 liradan, avro 5,8170 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,9830 liradan alınan dolar, 4,9850 liradan satılıyor. 5,8150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,8170 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,9220 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7520 lira olmuştu.
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