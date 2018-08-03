Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,1100 liradan, avro 5,9260 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,1080 liradan alınan dolar, 5,1100 liradan satılıyor. 5,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,0550 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8850 lira olmuştu.
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