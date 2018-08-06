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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Dolar 5,1150 liradan, avro 5,9120 liradan haftaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,1150 liradan, avro 5,9120 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,1130 liradan alınan dolar, 5,1150 liradan satılıyor. 5,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,0840 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8920 lira olmuştu.

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