Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2290 liradan, avro 6,0470 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2270 liradan alınan dolar, 5,2290 liradan satılıyor. 6,0450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0470 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1930 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9990 lira olmuştu.
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