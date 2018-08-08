Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2630 liradan, avro 6,1170 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2610 liradan alınan dolar, 5,2630 liradan satılıyor. 6,1150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1170 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2880 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1340 lira olmuştu.
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