FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

Dolar 5,3730 liradan, avro 6,2450 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3730 liradan, avro 6,2450 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3710 liradan alınan dolar, 5,3730 liradan satılıyor. 6,2430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2450 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1270 lira olmuştu.

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