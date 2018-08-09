Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3730 liradan, avro 6,2450 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3710 liradan alınan dolar, 5,3730 liradan satılıyor. 6,2430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2450 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1270 lira olmuştu.
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor
Kredi kartında takibe alınanların sayıları azaldı
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum