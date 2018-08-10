Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, avro 6,5730 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7310 liradan alınan dolar, 5,7330 liradan satılıyor. 6,5710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5730 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3420 lira olmuştu.
Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları
Ekonomide yeni model! Bakan Albayrak bugün açıklayacak
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum