FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 09:02 | Son Güncelleme

Dolar 5,7330 liradan, avro 6,5730 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, avro 6,5730 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7310 liradan alınan dolar, 5,7330 liradan satılıyor. 6,5710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5730 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3420 lira olmuştu.

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