Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,6750 liradan, avro 7,6250 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,6730 liradan alınan dolar, 6,6750 liradan satılıyor. 7,6230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6250 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5190 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4530 lira olmuştu.
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