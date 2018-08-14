Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,8080 liradan, avro 7,7750 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,8060 liradan alınan dolar, 6,8080 liradan satılıyor. 7,7730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7750 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8560 lira olmuştu.
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