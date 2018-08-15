Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,3080 liradan, avro 7,1520 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,3060 liradan alınan dolar, 6,3080 liradan satılıyor. 7,1500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,1520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4500 lira olmuştu.
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