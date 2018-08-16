Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8820 liradan, avro 6,7260 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8800 liradan alınan dolar, 5,8820 liradan satılıyor. 6,7240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8710 lira olmuştu.
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