Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8140 liradan, avro 6,6520 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8120 liradan alınan dolar, 5,8140 liradan satılıyor. 6,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7190 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5270 lira olmuştu.
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