FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Dolar 6,0100 liradan, avro 6,8720 liradan haftaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0100 liradan, avro 6,8720 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0080 liradan alınan dolar, 6,0100 liradan satılıyor. 6,8700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8720 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1270 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0080 lira olmuştu.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu
Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğuAfyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolarlık yatırım paketi için ilk imzalar atıldı

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometre TIR kuyruğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı yoğunluğu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.