Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0100 liradan, avro 6,8720 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0080 liradan alınan dolar, 6,0100 liradan satılıyor. 6,8700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8720 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1270 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0080 lira olmuştu.
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