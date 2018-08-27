Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0150 liradan, avro 6,9960 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0130 liradan alınan dolar 6,0150 liradan satılıyor. 6,9940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9960 lira olarak belirlendi.
20 Ağustos Pazartesi günü kapanışında doların satış fiyatı 6,1230 lira, avronun satış fiyatı ise 7,000 lira olmuştu.
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