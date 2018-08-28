Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,1570 liradan, avro 7,2020 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1550 liradan alınan dolar 6,1570 liradan satılıyor. 7,2000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1870 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2110 lira olmuştu.
Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık
İnsanlar bakmaya korkuyor! O kilosunu 90 TL'den satıyor
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum