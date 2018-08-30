Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,5400 liradan, avro 7,6560 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,5380 liradan alınan dolar 6,5400 liradan satılıyor. 7,6540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6560 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5420 lira olmuştu.
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