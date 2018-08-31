Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,6270 liradan, avro 7,7650 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,6250 liradan alınan dolar 6,6270 liradan satılıyor. 7,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,9120 lira olmuştu.
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