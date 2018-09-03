Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,6390 liradan, avro 7,7160 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,6250 liradan alınan dolar 6,6270 liradan satılıyor. 7,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7650 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,5840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6590 lira olmuştu.
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