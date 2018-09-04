FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Dolar 6,6030 liradan, avro 7,6650 liradan güne başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,6030 liradan, avro 7,6650 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,6010 liradan alınan dolar 6,6030 liradan satılıyor. 7,6630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6650 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6300 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.

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