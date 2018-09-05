Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,6670 liradan, avro 7,7370 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,6650 liradan alınan dolar 6,6670 liradan satılıyor. 7,7350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7370 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6820 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7170 lira olmuştu.
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