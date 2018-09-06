Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,5920 liradan, avro 7,6820 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,5900 liradan alınan dolar 6,5920 liradan satılıyor. 7,6800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7050 lira olmuştu.
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