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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,5850 liradan, avro 7,6700 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,5830 liradan alınan dolar 6,5850 liradan satılıyor. 7,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6700 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5650 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6610 lira olmuştu.

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