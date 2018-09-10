Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,4520 liradan, avro 7,4570 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,4500 liradan alınan dolar 6,4520 liradan satılıyor. 7,4550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4570 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,4500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4690 lira olmuştu.
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