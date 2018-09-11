Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,4630 liradan, avro 7,5080 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,4610 liradan alınan dolar 6,4630 liradan satılıyor. 7,5060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5010 lira olmuştu.
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