Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,3720 liradan, avro 7,4140 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,3700 liradan alınan dolar 6,3720 liradan satılıyor. 7,4120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3810 lira olmuştu.
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