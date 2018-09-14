Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 6,0650 liradan, avro 7,0980 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0630 liradan alınan dolar 6,0650 liradan satılıyor. 7,0960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2180 lira olmuştu.
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